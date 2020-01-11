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В Самаре пять человек отравились угарным газом
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РИА Новости

В Самаре пять человек отравились угарным газом

11:19 11.01.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоОдна из улиц в Самаре
Одна из улиц в Самаре
© РИА Новости / Алексей Куденко
САРАТОВ, 11 янв - РИА Новости. Пять человек, включая двоих детей, госпитализированы в субботу в Самаре с отравлением угарным газом, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
По данным ведомства, сообщение об отравлении угарным газом пяти человек в доме на улице Гвардейской поступило в центр управления в кризисных ситуациях региона в 5.55 (4.55 мск).

"В результате происшествия погибших нет. В самарскую областную клиническую больницу имени Середавина госпитализированы мужчина 1988 года рождения, женщины 1967 и 1994 годов рождения. В самарскую детскую клиническую больницу № 1 имени Ивановой госпитализированы мальчики 2019 и 2018 годов рождения. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС полагают, что причиной происшествия стала неисправность газового оборудования, связанная с тем, что дымоотводящий рукав не соответствует диаметру дымохода.
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МЧС РФСамараПроисшествия
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