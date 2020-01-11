В Самаре пять человек отравились угарным газом

"В результате происшествия погибших нет. В самарскую областную клиническую больницу имени Середавина госпитализированы мужчина 1988 года рождения, женщины 1967 и 1994 годов рождения. В самарскую детскую клиническую больницу № 1 имени Ивановой госпитализированы мальчики 2019 и 2018 годов рождения. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет", - сказали в пресс-службе.