В Самаре пять человек отравились угарным газом

САРАТОВ, 11 янв - РИА Новости. Пять человек, включая двоих детей, госпитализированы в субботу в Самаре с отравлением угарным газом, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
По данным ведомства, сообщение об отравлении угарным газом пяти человек в доме на улице Гвардейской поступило в центр управления в кризисных ситуациях региона в 5.55 (4.55 мск).
"В результате происшествия погибших нет. В самарскую областную клиническую больницу имени Середавина госпитализированы мужчина 1988 года рождения, женщины 1967 и 1994 годов рождения. В самарскую детскую клиническую больницу № 1 имени Ивановой госпитализированы мальчики 2019 и 2018 годов рождения. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет", - сказали в пресс-службе.
В МЧС полагают, что причиной происшествия стала неисправность газового оборудования, связанная с тем, что дымоотводящий рукав не соответствует диаметру дымохода.