Снег в Москве будет идти еще около восьми часов

Прохожие во время снегопада в Москве. Архивное фото

Прохожие во время снегопада в Москве

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Снег в Москве будет идти примерно до 6-7 часов вечера, в отдельных районах высота снежного покрова увеличится на 5 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Михаил Леус. Снег в Москве будет идти примерно до 6-7 часов вечера, в отдельных районах высота снежного покрова увеличится на 5 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"

"В 9 часов станция ВДНХ показала непрерывный снег, и часам к 18-19 он полностью прекратится", - сказал Леус.

По его словам, в 9 утра снежный покров в Москве был 5 сантиметров.