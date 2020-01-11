Снег в Москве будет идти еще около восьми часов

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Снег в Москве будет идти примерно до 6-7 часов вечера, в отдельных районах высота снежного покрова увеличится на 5 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В 9 часов станция ВДНХ показала непрерывный снег, и часам к 18-19 он полностью прекратится", - сказал Леус.
По его словам, в 9 утра снежный покров в Москве был 5 сантиметров.
"В отдельных районах высота снежного покрова увеличится на 5 сантиметров", - сказал Леус, отметив, что в северных районах будет меньше, а в южных - больше.
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