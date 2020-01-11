Новый султан Омана обещал продолжить политику прежнего правителя

ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Новый султан Новый султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид пообещал продолжить миролюбивую политику его предшественника, покойного султана Кабуса, который руководил Оманом на протяжении полувека, сообщила оманская газета "Ар-Руйя".

Султан Омана скончался в пятницу вечером в возрасте 79 лет и был похоронен в субботу утром. С 2015 года султан Кабус болел раком и проходил лечение в стране и за рубежом. Его преемником совет правящей семьи султаната избрал 66-летнего двоюродного брата Хейсама, до этого момента занимавшего должность министра наследия и культуры.

По информации издания, во время принесения присяги новый султан подтвердил намерение "продвинуться вперед благородным путем султана Кабуса бен Саида в развитии и прогрессе султаната".

С 2002 года султан Хейсам занимал должность министра наследия и культуры Омана, до этого с 1986 года он занимал различные посты, включая пост генерального секретаря, в министерстве иностранных дел Омана. Кроме того, он руководит программой экономического развития Омана до 2040 года.