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Новый султан Омана обещал продолжить политику прежнего правителя
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РИА Новости

Новый султан Омана обещал продолжить политику прежнего правителя

10:56 11.01.2020
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© REUTERS / Tariq AlaliХейсам бен Тарик Аль Саид
Хейсам бен Тарик Аль Саид
© REUTERS / Tariq Alali
Хейсам бен Тарик Аль Саид. Архивное фото
ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Новый султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид пообещал продолжить миролюбивую политику его предшественника, покойного султана Кабуса, который руководил Оманом на протяжении полувека, сообщила оманская газета "Ар-Руйя".
Султан Омана скончался в пятницу вечером в возрасте 79 лет и был похоронен в субботу утром. С 2015 года султан Кабус болел раком и проходил лечение в стране и за рубежом. Его преемником совет правящей семьи султаната избрал 66-летнего двоюродного брата Хейсама, до этого момента занимавшего должность министра наследия и культуры.
По информации издания, во время принесения присяги новый султан подтвердил намерение "продвинуться вперед благородным путем султана Кабуса бен Саида в развитии и прогрессе султаната".
С 2002 года султан Хейсам занимал должность министра наследия и культуры Омана, до этого с 1986 года он занимал различные посты, включая пост генерального секретаря, в министерстве иностранных дел Омана. Кроме того, он руководит программой экономического развития Омана до 2040 года.
Султан Омана Кабус Бен Саид
Вчера, 09:28
Скончался султан Омана, правивший около 50 лет
Во время правления султана Кабуса Оман всегда занимал взвешенную политику и поддерживал хорошие отношения со всеми странами арабского мира и Ираном, пытаясь использовать свой нейтралитет для решения конфликтов, в частности между Саудовской Аравией и захватившими власть в Йемене мятежниками-хуситами.
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