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В Госдуме прокомментировали признание Ирана вины в авиакатастрофе
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали признание Ирана вины в авиакатастрофе

10:49 11.01.2020 (обновлено: 11:33 11.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Признание Ираном вины в катастрофе украинского самолета и честная позиция Тегерана по этому вопросу является залогом урегулирования острой ситуации, спровоцированной США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Когда не все было ясно с потерей Boeing, при том, что иранское общество считается очень закрытым, иранские руководители продемонстрировали максимум открытости и готовности вместе с мировым сообществом изучить ситуацию и выяснить, выявить причины случившейся катастрофы... Но как только они разобрались, сами поняли, что для дальнейшего расследования никаких особых причин нет и смысла затягивать с обнародованием результатов тоже нет, они это сделали, приняв удар на себя, и продемонстрировали честную и открытую миру позицию", - сказал депутат.
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"И вот в этой честности, в этой открытой позиции, выверенной позиции, на мой взгляд, лежит залог для возможного в перспективе урегулирования той острой ситуации, которая была спровоцирована Вашингтоном", - сказал депутат.
Новиков подчеркнул, что до того, как причины катастрофы были выяснены, Иран был готов принять у себя американских, украинских и канадских специалистов для ведения расследования, а также обратил внимание на поведение иранского руководства, которое "хотя находится на прицеле", проводит "взвешенную, разумную политику".
"В ситуации, когда отношения между США и Ираном обострились до предела, любая оплошность, ошибка может привести к полномасштабным боевым действиям, и в процессе ожидания боевых действий, даже не очень высокопоставленный, от которого не зависит принятие решений, связанное с войной или миром, может нажать курок и спровоцировать целую цепочку событий", - отметил депутат.
Новиков подчеркнул, что история знает немало таких примеров. Он отметил, что ситуация со сбитым Boeing ещё раз подтверждает опасность нагнетания ситуации в любом регионе мира, потому что даже если президент США Дональд Трамп рассматривает развитие военной отрасли, военной индустрии как экономический допинг, способ ускорения экономического роста США, это вовсе не означает, что "оружие не может стрелять".
"У всего в этом мире есть функционал вполне определённый, у автомобилей он состоит в том, чтобы перевозишь людей и грузы, у учителей в том, чтобы учить детей, а у военных в том, чтобы всегда быть готовыми в войне... Поэтому, конечно, обострение ситуации в регионе безусловно связано с позицией и политикой США, они создали эту нервозность, они создали определённые угрозы для Ирана, и в этой ситуации натянутых как канат нервов стал возможен этот эпизод", - подчеркнул Новиков.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
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Дмитрий НовиковМеждународные авиалинии УкраиныУкраинаКрушение украинского самолета в ИранеГосдума РФИранСШАВ мире
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