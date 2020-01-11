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Власти Башкирии помогут семье погибшего под Хабаровском контрактника
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РИА Новости

Власти Башкирии помогут семье погибшего под Хабаровском контрактника

10:42 11.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрием призывников
Прием призывников
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Прием призывников. Архивное фото
УФА, 11 янв – РИА Новости. Районные власти в Башкирии окажут всестороннюю помощь семье солдата, который погиб в Хабаровском крае, где служил по контракту, сообщил РИА Новости заместитель главы Альшеевского района республики Айдар Султангулов.
По данным районной мэрии, уроженец села Раевский Альшеевского района 21-летний Андрей Михайлов, служивший по контракту на Дальнем Востоке, погиб. По сообщению информационного агентства "Башинформ", тело контрактника было найдено 6 января на железнодорожных путях в городе Бикине Хабаровского края.
По словам Султангулова, со стороны администрации района ведется работа по оказанию помощи семье погибшего: состоялось заседание комиссии, создан оргкомитет, куда входит глава Раевского сельсовета, военный комиссар Альшеевского района, директор школы №4 поселка Раевский, выпускником которой был погибший контрактник, главный врач районной больницы, а также родители погибшего.
"Готовы помочь и поддержать семью погибшего в трудную минуту. Как удалось выяснить, будет организована доставка тела в Уфу, а затем муниципалитет по поручению главы нашего района предоставит транспорт, чтобы помочь привезти тело домой. Мы ведем психологическое сопровождение родителей. Что касается захоронения, то поселковый совет взял на себя эти обязательства, все необходимое мы предоставим: погребение, отпевание, поминки", - сказал он.
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Султангулов отметил, что в настоящее время "главная помощь - это психологическое сопровождение, моральная поддержка, внимание семье". "В этой семье всего четверо детей, погибший был старшим сыном. Мы держим постоянный контакт с родителями, по любому вопросу в любое время подключаемся, оказываем всяческую помощь", - сказал агентству собеседник.
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Республика БашкортостанХабаровский крайОбщество
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