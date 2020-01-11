Врачи рассказали о состоянии здоровья главы парламента Абхазии

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Состояние здоровья спикера парламента Абхазии Валерия Кварчии, которого госпитализировали прямо с заседания накануне, оценивается как удовлетворительное, он уже выписан, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
Кварчии стало плохо на заседании, где обсуждали вопрос отставки президента Рауля Хаджимбы, ему вызвали скорую и увезли в республиканскую больницу для оказания помощи.
"Состояние спикера удовлетворительное, он был выписан вчера (в пятницу - ред.) и находится дома", - сказал представитель ведомства республики.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
В пятницу Верховный суд Абхазии вынес решение по жалобе оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента и назначении повторных выборов.