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Неподалеку от резиденции Трампа во Флориде задержали иранца с мачете
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РИА Новости

Неподалеку от резиденции Трампа во Флориде задержали иранца с мачете

10:32 11.01.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterРезиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
© AP Photo / Carolyn Kaster
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Гражданин Ирана, вооруженный ножами, мачете и киркой, был задержан неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает газета Washington Examiner со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в пятницу около 9.30 утра по местному времени (17.30 мск). Полицейские получили сообщение о "подозрительном человеке", после чего офицеры задержали мужчину приблизительно в шести километрах от резиденции американского президента.
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По сообщению полиции, задержанным оказался гражданин Ирана Масуд Ерейлзолех, при себе у него было обнаружено два ножа, мачете и кирка. Кроме того, у него было 22 тысячи долларов и паспорт, подтверждающий, что он является гражданином Ирана и находится в США на законных основаниях.
В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.
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