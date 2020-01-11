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Премьер-министр Абхазии Бганба встретится с Рашидом Нургалиевым
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РИА Новости

Премьер-министр Абхазии Бганба встретится с Рашидом Нургалиевым

10:22 11.01.2020 (обновлено: 11:10 11.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВалерий Бганба
Валерий Бганба
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Валерий Бганба. Архивное фото
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба прибыл в в задние правительства в Сухуме, где ожидается его встреча с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым, передаёт корреспондент РИА Новости.
В кабмин прибыли еще несколько министров.
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Встреча будет проходить в том же здании, где находится администрация президента Абхазии, сейчас захваченная сторонниками оппозиции. Вход в кабмин - с другой стороны от администрации президента.
В Абхазии несколько дней сохраняется напряженная обстановка на фоне акций протеста с требованием отставки президента Рауля Хаджимбы.
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Рауль ХаджимбаАкции протеста в СухумеВалерий БганбаРашид НургалиевАбхазияРоссияВ мире
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