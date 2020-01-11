Премьер-министр Абхазии Бганба встретится с Рашидом Нургалиевым

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба прибыл в в задние правительства в Сухуме, где ожидается его встреча с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым, передаёт корреспондент РИА Новости.
В кабмин прибыли еще несколько министров.
Встреча будет проходить в том же здании, где находится администрация президента Абхазии, сейчас захваченная сторонниками оппозиции. Вход в кабмин - с другой стороны от администрации президента.
В Абхазии несколько дней сохраняется напряженная обстановка на фоне акций протеста с требованием отставки президента Рауля Хаджимбы.
10 января, 23:49Власти Абхазии считают решение Верховного суда незаконным