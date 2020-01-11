МЧС предупредило москвичей о гололедице

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московские спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ожидаемым до вечера субботы налипанием мокрого снега и гололедицей на дорогах столицы.
В связи с прогнозируемыми плохими погодными условиями спасатели рекомендуют жителям и гостям столицы быть внимательными и осторожными.
При управлении автотранспортом в ведомстве рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Необходимо также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.
В случае необходимости следует звонить по телефону "101" или единому телефону доверия главного управления МЧС по Москве - 8 (495) 637-22-22.