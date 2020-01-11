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МЧС предупредило москвичей о гололедице
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РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о гололедице

10:20 11.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка идет по Никитскому бульвару в Москве
Девушка идет по Никитскому бульвару в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Девушка идет по Никитскому бульвару в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московские спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ожидаемым до вечера субботы налипанием мокрого снега и гололедицей на дорогах столицы.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 17 часов 11 января по городу Москве ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед. На дорогах гололедица", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
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В связи с прогнозируемыми плохими погодными условиями спасатели рекомендуют жителям и гостям столицы быть внимательными и осторожными.
При управлении автотранспортом в ведомстве рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Необходимо также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.
В случае необходимости следует звонить по телефону "101" или единому телефону доверия главного управления МЧС по Москве - 8 (495) 637-22-22.
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РосгидрометМЧС РФМоскваОбщество
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