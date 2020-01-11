МЧС предупредило москвичей о гололедице

Девушка идет по Никитскому бульвару в Москве. Архивное фото

Девушка идет по Никитскому бульвару в Москве

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московские спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ожидаемым до вечера субботы налипанием мокрого снега и гололедицей на дорогах столицы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 17 часов 11 января по городу Москве ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед. На дорогах гололедица", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС

В связи с прогнозируемыми плохими погодными условиями спасатели рекомендуют жителям и гостям столицы быть внимательными и осторожными.

При управлении автотранспортом в ведомстве рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Необходимо также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.