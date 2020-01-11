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2020-01-11T10:19+0300
https://ria.ru/20200111/1563281296.html
Джабаров: Иран поступил достойно, признав вину в крушении самолета
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РИА Новости

Джабаров: Иран поступил достойно, признав вину в крушении самолета

10:19 11.01.2020
5459
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Иран не стал "прятать голову в песок", поступил достойно, официально признав свою вину в крушении украинского самолета, сказал РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Теперь Иран должен будет принести официальные извинения и выплатить компенсации семьям погибших. Западная пропаганда обрушится на страну, заявляя об их вине и опасности государства", - считает Джабаров.
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Вчера, 09:58
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При этом он отметил, что Иран "поступил достойно, открыто признал свою вину и не стал "прятать голову в песок".
Сенатор отметил, что западные руководители почти сразу стали говорить о возможности ракетной атаки на самолет, исходя из данных радаров. "Таким образом, можно было легко установить, кто сбил малайзийский Boeing, однако Западу это, видимо, не выгодно", - заключил Джабаров.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
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Международные авиалинии УкраиныВладимир ДжабаровИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Выходит он не наблюдал, как Иран все ближайшие прошедшие дни лгал отрицая факт того, что самолет был сбит ракетой и признался только после неопровержимых улик.
11 января, 10:29
Денис Водовозов
2400035
Полностью согласен с Джабаровым-это мужественный шаг Ирана. Но расследование не завершено: надо установить, не американцы ли спровоцировали катастрофу, дистанционно на несколько секунд отключив на боинге ответчик ADS-B и тем самым сделав гражданский лайнер неотличимым от боевого самолета для радаров ПВО.
11 января, 10:28
Руслан Тлеуж
1000034
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