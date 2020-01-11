Джабаров: Иран поступил достойно, признав вину в крушении самолета

"Теперь Иран должен будет принести официальные извинения и выплатить компенсации семьям погибших. Западная пропаганда обрушится на страну, заявляя об их вине и опасности государства", - считает Джабаров.

При этом он отметил, что Иран "поступил достойно, открыто признал свою вину и не стал "прятать голову в песок".

Сенатор отметил, что западные руководители почти сразу стали говорить о возможности ракетной атаки на самолет, исходя из данных радаров. "Таким образом, можно было легко установить, кто сбил малайзийский Boeing, однако Западу это, видимо, не выгодно", - заключил Джабаров.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.