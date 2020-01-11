Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

По информации на 9:31 мск субботы, во Внуково два рейса задержаны, в Домодедово — 19, пять отменены, в Шереметьево 15 рейсов задержаны.

Облачная погода с осадками в виде снега ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице — около нуля градусов, что на восемь-девять градусов выше нормы. Ветер юго-восточный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.