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Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
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РИА Новости

Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

10:06 11.01.2020 (обновлено: 14:32 11.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры в аэропорту "Шереметьево"
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Тридцать шесть рейсов задержаны и пять отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 9:31 мск субботы, во Внуково два рейса задержаны, в Домодедово — 19, пять отменены, в Шереметьево 15 рейсов задержаны.
Облачная погода с осадками в виде снега ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице — около нуля градусов, что на восемь-девять градусов выше нормы. Ветер юго-восточный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
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ВнуковоДомодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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