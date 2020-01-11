Новым султаном Омана стал министр наследия и культуры

ДОХА, 11 янв — РИА Новости. Новым султаном Омана стал Хейсам бен Тарик Аль Саид, занимавший пост министра наследия и культуры, сообщает гостелевидение султаната.
Султан Кабус бен Саид Аль Саид, правивший страной полвека, скончался накануне вечером на 80-м году жизни. Прямых наследников у него не было, поэтому совет правящей семьи избрал преемником его 65-летнего двоюродного брата.
Утром новый султан принес присягу. Он подтвердил намерение "продвинуться вперед благородным путем султана Кабуса бен Саида в развитии и прогрессе султаната".
Хейсам бен Тарик Аль Саид родился 11 октября 1954 года. С 1986-го занимал различные посты в Министерстве иностранных дел, вплоть до генерального секретаря. С 2002-го стал министром наследия и культуры, помимо этого, руководил программой экономического развития Омана до 2040 года.
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