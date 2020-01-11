Новым султаном Омана стал министр наследия и культуры

Хейсам бен Тарик Аль Саид родился 11 октября 1954 года. С 1986-го занимал различные посты в Министерстве иностранных дел, вплоть до генерального секретаря. С 2002-го стал министром наследия и культуры, помимо этого, руководил программой экономического развития Омана до 2040 года.