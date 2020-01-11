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В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолет
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РИА Новости

В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолет

09:58 11.01.2020 (обновлено: 18:32 11.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ПаниотовЮрий Швыткин
Юрий Швыткин
© РИА Новости / Александр Паниотов
Юрий Швыткин. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в Госдуме осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолет, но понимают, что США спровоцировали их на удар.
"Конечно же, мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана в этой части... но должны помнить, что спровоцировали Иран на ответный удар Соединённые Штаты Америки", - сказал РИА Новости Швыткин.
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Депутат подчеркнул, что действия США определенно не соответствуют нормам современного международного права.
"То, что Иран сбил украинский Boeing - это не позиция государства Иран, а частная ошибка одного из лиц... Неправильно нажал ту же кнопку, пуск произвёл неправильно", - сказал Швыткин, отметив, что верить в непреднамеренность действий со стороны Ирана можно.
Депутат также уточнил, что Иран пригласил к расследованию все заинтересованные силы: США, Канаду и Украину.
"Иран ничего не скрывал и признал это публично, что тоже заслуживает внимания. Он не стал укрывать, закрывать, а признал публично - я бы акцентировал внимание на данном факте", - заявил Швыткин.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
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Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
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Россия
Крушение украинского самолета в ИранеГосдума РФИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо осуждать не только непрофессиональные и поспешные действия боевого расчета иранской ПВО, но и способность США дистанционно отключать на современных боингах ответчик ADSL, что делает гражданский лайнер неотличимым от боевого самолета.
11 января, 10:07
Руслан Тлеуж
1401017
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