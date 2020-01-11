В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолет

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в Госдуме осуждают действия Ирана , сбившего украинский самолет, но понимают, что США спровоцировали их на удар.

"Конечно же, мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана в этой части... но должны помнить, что спровоцировали Иран на ответный удар Соединённые Штаты Америки", - сказал РИА Новости Швыткин.

Депутат подчеркнул, что действия США определенно не соответствуют нормам современного международного права.

"То, что Иран сбил украинский Boeing - это не позиция государства Иран, а частная ошибка одного из лиц... Неправильно нажал ту же кнопку, пуск произвёл неправильно", - сказал Швыткин, отметив, что верить в непреднамеренность действий со стороны Ирана можно.

Депутат также уточнил, что Иран пригласил к расследованию все заинтересованные силы: США, Канаду и Украину.

"Иран ничего не скрывал и признал это публично, что тоже заслуживает внимания. Он не стал укрывать, закрывать, а признал публично - я бы акцентировал внимание на данном факте", - заявил Швыткин.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.