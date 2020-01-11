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Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing
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РИА Новости

Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing

09:47 11.01.2020 (обновлено: 11:35 11.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Ирана об ответственности за сбитый самолет.
"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину", - написал Зеленский на странице в Facebook.
Украинский лидер добавил, что Украина настаивает на полном признании вины и официальных извинений со стороны Ирана. Кроме того, Киев ждет полного и открытого расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что Boeing был сбит в результате человеческой ошибки: самолет пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 09:51
В МАУ прокомментировали заявление Ирана по крушению Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Чья бы корова мычала!сделайте заявление что если бы Америка не создала экскалацию убив генерала.и самолет бы не был сбит!ущерб и извинения должны принести обе стороны 50/50.хотя в большей степени виноваты сша!
11 января, 09:53
Николай Егоров
2220102598
А от Америки ничего не ждет?
11 января, 09:50
Николай Егоров
179300119
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