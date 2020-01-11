Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing

КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Ирана об ответственности за сбитый самолет.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину", - написал Зеленский на странице в Facebook

Украинский лидер добавил, что Украина настаивает на полном признании вины и официальных извинений со стороны Ирана. Кроме того, Киев ждет полного и открытого расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.