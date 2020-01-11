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2020-01-11T09:46+0300
https://ria.ru/20200111/1563280764.html
В МВД Абхазии рассказали об обстановке в Сухуме
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РИА Новости

В МВД Абхазии рассказали об обстановке в Сухуме

09:46 11.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
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Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме. Архивное фото
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Сотрудники МВД Абхазии и других силовых ведомств продолжают следить за порядком у корпуса правительственных зданий Абхазии в Сухуме, где проходили акции протеста, сообщил РИА Новости министр ведомства республики Раули Смыр.
"Сотрудники МВД и других служб несут службу, следят за порядком", - сказал он, добавив, что ситуация в городе спокойная.
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Вчера, 03:41
Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
В пятницу Верховный суд Абхазии вынес решение по жалобе оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента и назначении повторных выборов.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Вчера, 00:04
Глава Абхазии прокомментировал решение суда об отмене итогов выборов
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Акции протеста в СухумеАлхас КвицинияМВД АбхазииАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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