В МВД Абхазии рассказали об обстановке в Сухуме

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Сотрудники МВД Абхазии и других силовых ведомств продолжают следить за порядком у корпуса правительственных зданий Абхазии в Сухуме, где проходили акции протеста, сообщил РИА Новости министр ведомства республики Раули Смыр.
"Сотрудники МВД и других служб несут службу, следят за порядком", - сказал он, добавив, что ситуация в городе спокойная.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
В пятницу Верховный суд Абхазии вынес решение по жалобе оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента и назначении повторных выборов.