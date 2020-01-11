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КНДР получила поздравления Трампа с днем рождения Ким Чен Ына
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РИА Новости

КНДР получила поздравления Трампа с днем рождения Ким Чен Ына

09:45 11.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 11 янв – РИА Новости. КНДР получила поздравления президента США Дональда Трампа с днем рождения Ким Чен Ына, но Южной Корее не стоит воспринимать это как повод для радости, заявил первый замминистра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван.
"Южной Корее в такой ситуации лучше не лелеять ложные мечты о том, что мы, просто получив какое-то поздравление с днем рождения как кое-кто будем бесконечно благодарны и вернемся к диалогу. Им стоит вести себя сдержанно, чтобы не оказаться дураком, который, вмешиваясь, только делает еще хуже", - говорится в заявлении Ким Ке Гвана, опубликованном ЦТАК.
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Ранее сообщалось, что Южная Корея передала КНДР поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа для лидера КНДР Ким Чен Ына через начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёна.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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