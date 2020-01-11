КНДР получила поздравления Трампа с днем рождения Ким Чен Ына

СЕУЛ, 11 янв – РИА Новости. КНДР получила поздравления президента США Дональда Трампа с днем рождения Ким Чен Ына, но Южной Корее не стоит воспринимать это как повод для радости, заявил первый замминистра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван.
"Южной Корее в такой ситуации лучше не лелеять ложные мечты о том, что мы, просто получив какое-то поздравление с днем рождения как кое-кто будем бесконечно благодарны и вернемся к диалогу. Им стоит вести себя сдержанно, чтобы не оказаться дураком, который, вмешиваясь, только делает еще хуже", - говорится в заявлении Ким Ке Гвана, опубликованном ЦТАК.
Ранее сообщалось, что Южная Корея передала КНДР поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа для лидера КНДР Ким Чен Ына через начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёна.