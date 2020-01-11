КНДР получила поздравления Трампа с днем рождения Ким Чен Ына

В КНДР рассказали о перспективах переговоров о денуклеаризации

В КНДР рассказали о перспективах переговоров о денуклеаризации

Ранее сообщалось, что Южная Корея передала КНДР поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа для лидера КНДР Ким Чен Ына через начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёна.