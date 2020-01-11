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В Иране ускорят разбирательство вокруг сбитого украинского самолета
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РИА Новости

В Иране ускорят разбирательство вокруг сбитого украинского самолета

09:38 11.01.2020 (обновлено: 09:56 11.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
ТЕГЕРАН, 11 янв – РИА Новости. Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси распорядился ускорить судебные разбирательства вокруг сбитого украинского самолета над Тегераном, соответствующее заявление было опубликовано на сайте властей.
"Судебные органы вооруженных сил Ирана в кратчайшее время должны собрать документацию генштаба вооруженных сил, Корпуса стражей исламской революции и Организации гражданской авиации и получить разъяснения ответственных лиц по поводу определения судебного положения виновных в этом происшествии", - говорится в заявлении Раиси.
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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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