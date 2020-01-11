В Иране ускорят разбирательство вокруг сбитого украинского самолета

"Судебные органы вооруженных сил Ирана в кратчайшее время должны собрать документацию генштаба вооруженных сил, Корпуса стражей исламской революции и Организации гражданской авиации и получить разъяснения ответственных лиц по поводу определения судебного положения виновных в этом происшествии", - говорится в заявлении Раиси.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.