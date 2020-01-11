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В школьных аттестатах появится оценка "зачтено"
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РИА Новости

В школьных аттестатах появится оценка "зачтено"

09:34 11.01.2020 (обновлено: 14:53 11.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкШкольный аттестат
Школьный аттестат
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
По ее словам, новые правила позволят учителям ставить "зачтено" за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура.
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Васильева напомнила, что некоторые школы давно используют "зачет" — "незачет", однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.

"Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", — сказала она, подчеркнув, что выбор остается за школой.

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МинпросвещенияОльга ВасильеваОбщество
Популярные комментарии
С большинством молодого поколения невозможно общаться из-за его патологической безграмотности. К сожалению... Что ж, браво, реформаторы!.. Вы добились, чего хотели...
11 января, 10:06
nnekoshkin
208218038
надо разрешит ставить в аттестат двойки. Предметов много - и если один-два изучены на двойку - это не означает, что все остальные не изучены тоже. Тогда прекратится уже этот идиотизм, когда в учителям школе разрешены только три отметки - тройка, четверка, пятерка....
11 января, 09:59
НСНаталья Светлова
175231131
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