В школьных аттестатах появится оценка "зачтено"

"Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", — сказала она, подчеркнув, что выбор остается за школой.