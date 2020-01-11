В школьных аттестатах появится оценка "зачтено"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
По ее словам, новые правила позволят учителям ставить "зачтено" за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура.
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Васильева напомнила, что некоторые школы давно используют "зачет" — "незачет", однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.
"Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", — сказала она, подчеркнув, что выбор остается за школой.