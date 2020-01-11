Борисов высказался об уровне боеспособности России

"Мы находимся на шестом месте (в мире) по абсолютному объему, который тратим на вооружение, и нам удается держать паритет и держать свои Вооруженные силы на достаточно высоком уровне боеспособности, что гарантирует безопасность нашего государства", - сказал Борисов, выступая с лекцией перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета имени Героя России генерала В.П. Дубынина.