Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T09:27+0300
https://ria.ru/20200111/1563280286.html
Борисов высказался об уровне боеспособности России
https://cdn25.img.ria.ru/images/156098/94/1560989482_0:59:3078:1790_1036x0_80_0_0_5496d250e81511421ab4c440fca0b3b0.jpg
РИА Новости

Борисов высказался об уровне боеспособности России

09:27 11.01.2020
1738
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий 150-й мотострелковой дивизии подготавливает боевую машину БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" к боевым стрельбам
Военнослужащий 150-й мотострелковой дивизии подготавливает боевую машину БМ-21 реактивной системы залпового огня Град к боевым стрельбам
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. России удается обладать высоким уровнем боеспособности, несмотря на то, что бюджет РФ на развитие Вооруженных сил в 12-14 раз меньше, чем у США и НАТО, сообщил в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы находимся на шестом месте (в мире) по абсолютному объему, который тратим на вооружение, и нам удается держать паритет и держать свои Вооруженные силы на достаточно высоком уровне боеспособности, что гарантирует безопасность нашего государства", - сказал Борисов, выступая с лекцией перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета имени Героя России генерала В.П. Дубынина.

Он уточнил, что военные расходы США в этом году составят 750 миллиардов долларов, бюджет НАТО - более 1 триллиона долларов. "У нас объем бюджета (на развитие Вооруженных сил) в 12-14 раз меньше", - отметил вице-премьер.
Борисов привел данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute), согласно которым военные расходы России в 2018 году составили 61,4 миллиарда долларов, США - 649 миллиардов долларов, Китая - 250 миллиардов долларов, Саудовской Аравии - 67,6 миллиарда долларов.

"Россия устойчиво занимает второе место после США на протяжении многих лет по экспорту вооружений", - привел он также данные SIPRI. Доля США по экспорту вооружений составляет 36%, России - 21%.

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
9 января, 17:06
Путин призвал укрепить статус России как морской державы
8953103
Обсудить 4
Юрий Борисов (вице-премьер)СИПРИНАТОРоссияСШАБезопасность
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли в России
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Борисов рассказал о долгосрочных заказах на российское вооружение
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
Новая система С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в феврале
Военные корабли в бухте Севастополя
В Сети высмеяли украинского эксперта за слова о Черноморском флоте
Сторожевой корабль Гепард-3.9
"В НАТО удивятся": чем будут вооружать российский флот
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Деревня Гасадалур, Фарерские острова
Странное природное явление заметили на Фарерских островах
Юрий Швыткин
В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолет
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Владимир Зеленский
Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing
Военные корабли в бухте Севастополя
Украинский эксперт заявил, что у России "нет надводного флота"
Кадры сближения эсминца USS Farragut с российским кораблем в Аравийском море
Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
Андреевский флаг в Севастополе
Адмирал оценил слова украинского эксперта о Черноморском флоте
Фрегат Адмирал флота Касатонов
Фрегат "Адмирал Касатонов" продолжит отложенные из-за шторма испытания
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани заявил о необходимости устранить недостатки системы ПВО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
00:36Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Лента новостейМолния