Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

"В начале новой недели умеренный западный ветер удержит более теплую, чем положено по календарю, погоду. Временами будут идти осадки. Показания термометров будут меняться от минус четырех до плюс одного градуса в ночные часы и до минус одного — плюс четырех градусов днем", — говорится в сообщении на сайте метеослужбы.