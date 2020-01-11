Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На следующей неделе температура в столичном регионе приблизится к рекордным значениям за все время наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.
"В начале новой недели умеренный западный ветер удержит более теплую, чем положено по календарю, погоду. Временами будут идти осадки. Показания термометров будут меняться от минус четырех до плюс одного градуса в ночные часы и до минус одного — плюс четырех градусов днем", — говорится в сообщении на сайте метеослужбы.
По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.
Снег, выпавший в Москве субботним утром, метеорологи назвали "лишь кратким эпизодом".
Они также отмечают, что перенос теплых воздушных масс из Атлантики продолжит преобладать в атмосфере над европейской частью России и обеспечит более теплую погоду, чем "положено по климату".
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