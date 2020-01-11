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2020-01-11T09:17+0300
https://ria.ru/20200111/1563280169.html
Борисов рассказал о долгосрочных заказах на российское вооружение
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РИА Новости

Борисов рассказал о долгосрочных заказах на российское вооружение

09:17 11.01.2020
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет 55 миллиардов долларов, ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники составляет 14-15 миллиардов долларов, сообщил в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая с лекцией перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В.П.Дубынина.
"Мы имеем гарантированные долгосрочные заказы на 55 миллиардов долларов, и ежегодный объем продаж составляет около 14-15 миллиардов долларов. Это серьезная прибавка к экономике", - сказал Борисов.
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Он привел примеры конкурентоспособной экспортной российской военной продукции, в том числе зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", которые вице-премьер назвал лидерами в своем сегменте по характеристикам.
"Боевая авиация: по летно-техническим характеристикам последние модели самолетов Су-35 - это истребитель поколения 4++, уже не говоря о Су-57 (истребитель пятого поколения) - по крайней мере, не уступают ведущим образцам - американским F-22, F-35, а по ряду летно-технических характеристик и превосходят", - подчеркнул Борисов.
"Немножко мы отстаем в области бортовой аппаратуры, но это наша болезнь на протяжении многих лет, это связано с нашей элементной базой. Я думаю, что в ближайшее время она будет "лечиться" каким-то образом", - добавил вице-премьер.
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Юрий Борисов (вице-премьер)F-22С-400 «Триумф»F-35Су-35РоссияБезопасность
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