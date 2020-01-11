Борисов рассказал о долгосрочных заказах на российское вооружение

КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет 55 миллиардов долларов, ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники составляет 14-15 миллиардов долларов, сообщил в субботу вице-премьер РФ Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет 55 миллиардов долларов, ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники составляет 14-15 миллиардов долларов, сообщил в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов , выступая с лекцией перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В.П.Дубынина.

"Мы имеем гарантированные долгосрочные заказы на 55 миллиардов долларов, и ежегодный объем продаж составляет около 14-15 миллиардов долларов. Это серьезная прибавка к экономике", - сказал Борисов.

Он привел примеры конкурентоспособной экспортной российской военной продукции, в том числе зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" , которые вице-премьер назвал лидерами в своем сегменте по характеристикам.

"Боевая авиация: по летно-техническим характеристикам последние модели самолетов Су-35 - это истребитель поколения 4++, уже не говоря о Су-57 (истребитель пятого поколения) - по крайней мере, не уступают ведущим образцам - американским F-22, F-35, а по ряду летно-технических характеристик и превосходят", - подчеркнул Борисов.