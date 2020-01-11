Посол Салливан надеется на улучшение отношений России и США

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новый посол Новый посол США в РФ Джон Салливан надеется на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, намерен способствовать расширению торговых и деловых связей двух стран, говорится в заявлении американской дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Посол США в РФ Джон Салливан планирует прибыть в Москву 16 января и сразу по прибытии вручить верительные грамоты российскому правительству", - заявили в дипмиссии.

Отмечается, что новый посол Салливан "надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".

"Посол Салливан будет руководить посольством США в Москве и консульствами в Екатеринбурге и Владивостоке, чтобы способствовать достижению целей внешней политики США, защите американских граждан и расширению торговых и деловых связей между Соединенными Штатами и Россией", - говорится в заявлении дипмиссии.

Джон Салливан был номинирован на должность посла США в Российской Федерации президентом Дональдом Трампом 11 октября 2019 года, утвержден Сенатом 12 декабря 2019 года и приведен к присяге Государственным секретарем США Майком Помпео 23 декабря 2019 года.

До назначения на этот пост с 24 мая 2017 года по 21 декабря 2019 года посол Салливан занимал должность заместителя Государственного секретаря США. С 1 по 26 апреля 2018 года он был назначен исполняющим обязанности Госсекретаря США.

До прихода на работу в Государственный департамент США Салливан был партнером в юридической фирме "Mayer Brown LLP" и сопредседателем по ее делам, касающимся вопросов национальной безопасности. В 2010-2016 годах он являлся председателем правительственной консультативной комиссии по экономическим отношениям США с Ираком "Деловой диалог США-Ирак".

До 2009 года Салливан работал в должности заместителя министра торговли, а с 2005 по 2007 год был главным юрисконсультом министерства торговли США. До того он был назначен заместителем главного юрисконсульта МО министром Дональдом Рамсфельдом.

В администрации Джорджа Буша-старшего Салливан был советником помощника министра юстиции Майкла Люттига в Канцелярии юрисконсульта Министерства юстиции.