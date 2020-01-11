В Сети высмеяли украинского эксперта за слова о Черноморском флоте

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. В Сети отнеслись с юмором к словам председателя всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, В Сети отнеслись с юмором к словам председателя всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, заявившего , что у России "нет надводного флота".

Ранее Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что Черноморский флот уступает военно-морским силам Турции Румынии . При этом Романюк утверждает, что атомные подводные лодки – якобы "единственное", что есть у России.

Некоторые пользователи призвали эксперта отвлечься от России и обратить внимание на проблемы украинского флота.

"Украинцы, где вы столько идиотов берете", - возмутилась Кристина Стефанова.

"Флота нет, как нет и Крымского моста и Северного потока – 2", - пошутил Провосеков Матвей.

"А слабоумие и некомпетентность – это обязательное требование к украинским экспертам?" - написал Рассадин Сергей.