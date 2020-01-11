В Сети высмеяли украинского эксперта за слова о Черноморском флоте

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. В Сети отнеслись с юмором к словам председателя всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, заявившего, что у России "нет надводного флота".
5 октября 2019, 17:01"Бронешлюпка". Пользователей Сети рассмешил новый украинский катер
Некоторые пользователи призвали эксперта отвлечься от России и обратить внимание на проблемы украинского флота.
"Украинцы, где вы столько идиотов берете", - возмутилась Кристина Стефанова.
"Флота нет, как нет и Крымского моста и Северного потока – 2", - пошутил Провосеков Матвей.
"А слабоумие и некомпетентность – это обязательное требование к украинским экспертам?" - написал Рассадин Сергей.
Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, а также части береговых войск.
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