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2020-01-11T10:18+0300
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В Сети высмеяли украинского эксперта за слова о Черноморском флоте
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РИА Новости

В Сети высмеяли украинского эксперта за слова о Черноморском флоте

09:14 11.01.2020 (обновлено: 10:18 11.01.2020)
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© РИА Новости / Василий БатановВоенные корабли в бухте Севастополя
Военные корабли в бухте Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. В Сети отнеслись с юмором к словам председателя всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, заявившего, что у России "нет надводного флота".
Ранее Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что Черноморский флот уступает военно-морским силам Турции и Румынии. При этом Романюк утверждает, что атомные подводные лодки – якобы "единственное", что есть у России.
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Некоторые пользователи призвали эксперта отвлечься от России и обратить внимание на проблемы украинского флота.
"Украинцы, где вы столько идиотов берете", - возмутилась Кристина Стефанова.
"Флота нет, как нет и Крымского моста и Северного потока – 2", - пошутил Провосеков Матвей.
"А слабоумие и некомпетентность – это обязательное требование к украинским экспертам?" - написал Рассадин Сергей.
Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, а также части береговых войск.
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РоссияЧерноморский флот ВМФ РоссииУкраинаВМФ РФВ мире
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