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Доля гражданской продукции в ОПК выросла в 2019 году, заявил Борисов
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РИА Новости

Доля гражданской продукции в ОПК выросла в 2019 году, заявил Борисов

09:03 11.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат ОПК на выставке "Иннопром-2016"
Беспилотный летательный аппарат ОПК на выставке Иннопром-2016
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Доля гражданской продукции в структуре выпуска отраслей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в 2019 году выросла с 20,9 в 2018 году до 24,1% в 2019 году, говорится в презентации вице-премьера РФ Юрия Борисова, в которой приведена предварительная оценка Минпромторга России.
Борисов выступил в субботу с лекцией "Современный ОПК России: новые вызовы и пути развития" перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В.П.Дубынина.
По данным Минпромторга, озвученным Борисовым, в авиастроении доля гражданской продукции в 2019 году составила 34,1%, в радиоэлектронной отрасли - 14,6%, в судостроении - 19,1%, следует из презентации вице-премьера.

"Президент поставил задачу довести долю гражданской продукции в структуре ОПК к 2025 году до 30% и к 2030 году - до 50%", - напомнил Борисов.

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19 декабря 2019, 16:19Сказано в эфире
Военный эксперт: у нас есть вооружения, которые даже аналогов не имеютРоссии удалось сохранить и развить сферу ВПК, заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что добиться этого Россия смогла, несмотря на санкции.
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Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Министерство промышленности и торговли РФБорисовРоссияЭкономика
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