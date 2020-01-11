Доля гражданской продукции в ОПК выросла в 2019 году, заявил Борисов

КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Доля гражданской продукции в структуре выпуска отраслей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в 2019 году выросла с 20,9 в 2018 году до 24,1% в 2019 году, говорится в презентации вице-премьера РФ Юрия Борисова, в которой приведена предварительная оценка Минпромторга России.
Борисов выступил в субботу с лекцией "Современный ОПК России: новые вызовы и пути развития" перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В.П.Дубынина.
По данным Минпромторга, озвученным Борисовым, в авиастроении доля гражданской продукции в 2019 году составила 34,1%, в радиоэлектронной отрасли - 14,6%, в судостроении - 19,1%, следует из презентации вице-премьера.
"Президент поставил задачу довести долю гражданской продукции в структуре ОПК к 2025 году до 30% и к 2030 году - до 50%", - напомнил Борисов.
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