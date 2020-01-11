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В КНДР рассказали о перспективах переговоров о денуклеаризации
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РИА Новости

В КНДР рассказали о перспективах переговоров о денуклеаризации

08:52 11.01.2020 (обновлено: 09:28 11.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 11 янв – РИА Новости. Хорошие отношения лидеров США и КНДР не означают возврат к диалогу, и переговоров о снятии лишь части санкций в обмен на полную денуклеаризацию КНДР больше не будет, заявил первый замглавы МИД КНДР Ким Ке Гван, комментируя поздравления президента США лидеру КНДР по случаю дня рождения.
Ранее сообщалось, что поздравления от Дональда Трампа Ким Чен Ыну передала Южная Корея через начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёна.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
7 января, 20:50
США надеются на продолжение переговоров по денуклеаризации с КНДР
Ким Ке Гван добавил, что "обманутая" США, КНДР потеряла уже целый год, и хотя хорошие личные отношения Трампа и Ким Чен Ына являются позитивным фактором, они не означают возвращения к переговорам.
"Даже если президент Трамп и лидер Ким Чен Ын лично в хороших отношениях, это всего лишь "личные" эмоции, и ясно, что КНДР больше не будет как раньше обманываться этим и терять время… Больше не будет переговоров о снятии части санкций ООН в обмен на все главные ядерные объекты КНДР, чтобы хоть немного облегчить страдания нашей мирной республики. Если США хотят возобновления диалога, они должны полностью выполнить наши требования", - говорится в заявлении Ким Ке Гвана, опубликованном ЦТАК.
Однако по его словам, КНДР "хорошо знает", что США не станут выполнять ее требования, да и просто "не могут" этого сделать.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
6 января, 10:07
Абэ готов встретиться с лидером КНДР без предварительных условий
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Ким Ке ГванДональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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