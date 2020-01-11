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В Москве отправили на переработку рекордное количество стекла
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РИА Новости

В Москве отправили на переработку рекордное количество стекла

08:17 11.01.2020 (обновлено: 16:19 11.01.2020)
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкОНФ: нужно увеличить количество переработки товаров из стекла
ОНФ: нужно увеличить количество переработки товаров из стекла
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Количество стекла, отправленного на переработку из новогоднего мусора в Москве, вдвое превысило среднемесячный показатель, сообщили РИА Новости в пресс-службе регоператора "ЭкоЛайн".

"За первые восемь дней 2020 года "ЭкоЛайн" отобрал на переработку в два раза больше стекла на сортировочных предприятиях для дальнейшей переработки по сравнению со среднемесячным показателем. Долевое соотношение разных видов "праздничного" вторсырья выглядит так: стекло — 57,94%, все виды пластика — 19,75%, бумага — 12,3%, металл — 6,1%, тетрапак — 3,93%", — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, специалисты проанализировали данные с 1 по 8 января.
Регоператор напоминает, что если не сортировать отходы, то процент извлечения фракций из потока ТКО составляет около восьми процентов, все остальное, что можно было переработать, испорчено пищевыми отходами, водой, грязью, плесенью и непригодно для переработки. Для сравнения: раздельно собранные отходы в среднем дают не менее 35 процентов полезной выборки.
С 1 января 2020 года Москва перешла на раздельный сбор мусора.
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ЭкоЛайнНовости - ЭкологияМоскваОбщество
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