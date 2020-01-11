В Москве отправили на переработку рекордное количество стекла

"За первые восемь дней 2020 года "ЭкоЛайн" отобрал на переработку в два раза больше стекла на сортировочных предприятиях для дальнейшей переработки по сравнению со среднемесячным показателем. Долевое соотношение разных видов "праздничного" вторсырья выглядит так: стекло — 57,94%, все виды пластика — 19,75%, бумага — 12,3%, металл — 6,1%, тетрапак — 3,93%", — говорится в сообщении.

Регоператор напоминает, что если не сортировать отходы, то процент извлечения фракций из потока ТКО составляет около восьми процентов, все остальное, что можно было переработать, испорчено пищевыми отходами, водой, грязью, плесенью и непригодно для переработки. Для сравнения: раздельно собранные отходы в среднем дают не менее 35 процентов полезной выборки.