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Ford Mustang из фильма "Детектив Буллитт" продали с аукциона
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РИА Новости

Ford Mustang из фильма "Детектив Буллитт" продали с аукциона

08:14 11.01.2020 (обновлено: 12:21 11.01.2020)
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© AFP 2019 / JEWEL SAMADАвтомобиль Ford Mustang из легендарного фильма "Детектив Буллитт"
Автомобиль Ford Mustang из легендарного фильма Детектив Буллитт
© AFP 2019 / JEWEL SAMAD
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Автомобиль Ford Mustang из легендарного фильма "Детектив Буллитт" студии Warner Bros. был продан на аукционе за 3,74 миллиона долларов, сообщается на сайте американского аукционного дома Mecum.
Как отмечают эксперты аукционного дома, в фильме 1968 года "Детектив Буллитт" были показаны кадры первой современной сцены автомобильной погони, которая "была исполнена с такой инновацией и изяществом, что стала стандартом для всех последующих сцен погони".
Сцена автомобильной погони снималась с участием актера Стива МакКуина в роли лейтенанта Фрэнка Буллитта.
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КультураАукционWarner Bros. PicturesFord Motor
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