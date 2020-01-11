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Роухани заявил о необходимости устранить недостатки системы ПВО
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РИА Новости

Роухани заявил о необходимости устранить недостатки системы ПВО

08:03 11.01.2020 (обновлено: 08:22 11.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 янв – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил о необходимости устранить недостатки систем противовоздушной обороны после того, как иранские военные ошибочно сбили украинский самолет.
Военные сообщали, что приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.
"Также необходимо устранить все слабые точки комплексов противовоздушной обороны, принять необходимые меры, чтобы никогда такие катастрофы не повторялись", - сказал президент Ирана, чье заявление было опубликовано на его официальном сайте.
Президент Ирана Хасан Рухани
Вчера, 07:53
Иран сожалеет, что сбил украинский самолет, заявил Роухани
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Крушение украинского самолета в ИранеХасан РоуханиИранВ мире
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