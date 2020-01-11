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Иран сожалеет, что сбил украинский самолет, заявил Роухани
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РИА Новости

Иран сожалеет, что сбил украинский самолет, заявил Роухани

07:53 11.01.2020 (обновлено: 08:40 11.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 янв – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в субботу выразил соболезнования в связи с тем, что вооруженные силы страны по ошибке сбили украинский лайнер, ожидая атаки со стороны США.
"В условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти (генерала) Касема Сулеймани вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США", - говорится в заявлении Роухани.
"К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы", - заявил Роухани.
Он добавил, что "ответственные за эту непростительную ошибку будут привлечены к ответственности".
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СШАКрушение украинского самолета в ИранеХасан РоуханиИранВ мире
Популярные комментарии
На США в неменьшей степени лежит ответственность за эту трагедию, понеже именно они создали в том регионе военную обстановку.
11 января, 09:21
Петя Иванов
4901107
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