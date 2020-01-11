Иран сожалеет, что сбил украинский самолет, заявил Роухани

ТЕГЕРАН, 11 янв – РИА Новости. Президент Ирана Президент Ирана Хасан Роухани в субботу выразил соболезнования в связи с тем, что вооруженные силы страны по ошибке сбили украинский лайнер, ожидая атаки со стороны США.

"В условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти (генерала) Касема Сулеймани вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США", - говорится в заявлении Роухани.

"К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы", - заявил Роухани.