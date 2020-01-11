Иран расследует причину крушения самолета, заявил Роухани

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Иран продолжит расследование "непростительной ошибки", приведшей к авиакатастрофе украинского самолета и гибели 176 человек, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Внутреннее расследование вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки", - говорится в заявлении Роухани, опубликованном в Twitter.
The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020
My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.