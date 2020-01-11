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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-11T08:20+0300
https://ria.ru/20200111/1563279316.html
Сбитый украинский Boeing в Иране приняли за вражеский самолет
https://cdn23.img.ria.ru/images/156319/25/1563192548_0:63:1200:738_1036x0_80_0_0_5ea5a380a198a752f8fae3724132b393.jpg
РИА Новости

Сбитый украинский Boeing в Иране приняли за вражеский самолет

07:50 11.01.2020 (обновлено: 08:20 11.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
ТЕГЕРАН, 11 янв – РИА Новости. Иран принял украинский самолет за вражеский, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала КСИР Касема Сулеймани.

"В связи с угрозами преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране и принимая во внимание беспрецедентную воздушную активность в регионе, вооруженные силы страны для ответа на возможные угрозы были приведены в высшую боевую готовность", - говорится в сообщении генштаба вооруженных сил Ирана, которое было распространено гостелерадиокомпанией IRIB.

Отмечается, что в этих условиях самолет, начав движение из Аэропорта имама Хомейни, начал разворот, приблизившись к "важному военному объекту" Ирана и на такой высоте и таким образом, что был принят за "вражескую цель".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
8 января, 17:21
Украина направит в Иран самолет с экспертами и спасателями
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Популярные комментарии
Нечего их хвалить за признание. Они признали под нажимом международного сообщества. Знали о этом сразу и скрывали и выкручивались.
11 января, 08:08
Dart Adraas
40000017
Ирану хватило мужества признать трагическую ошибку. Но вина за гибель людей все равно лежит на США, создавших такую обстановку в регионе.
11 января, 08:03
Руслан Тлеуж
26000115
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