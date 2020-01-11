Глава МИД Ирана назвал причиной крушения Boeing "человеческую ошибку"

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", - заявил министр.

Зариф принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.