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Глава МИД Ирана назвал причиной крушения Boeing "человеческую ошибку"
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РИА Новости

Глава МИД Ирана назвал причиной крушения Boeing "человеческую ошибку"

07:17 11.01.2020 (обновлено: 07:27 11.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Иран признал, что причиной крушения украинского Boeing под Тегераном стала "человеческая ошибка", об этом в своем Twitter написал глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", - заявил министр.
Зариф принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
9 января, 12:10
Главы МИД Ирана и Канады обсудили крушение украинского самолета
115546320
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МИД ИранаКрушение украинского самолета в ИранеИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Скорбим по погибшим!но сша виновны не меньше , а может и больше.если бы америкосы не влезли небыло бы этой трагедии!
11 января, 07:26
Николай Егоров
700021
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