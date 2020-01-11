Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-11T07:08+0300
https://ria.ru/20200111/1563278991.html
Эксперт: США и Иран ждет "неуверенная конфронтация", а не война
https://cdn24.img.ria.ru/images/156325/53/1563255339_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_6ac72361eaddcb45f185958884a8cd54.jpg
РИА Новости

Эксперт: США и Иран ждет "неуверенная конфронтация", а не война

07:08 11.01.2020
2873
© REUTERS / Bryan WoolstonВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США
© REUTERS / Bryan Woolston
Военнослужащие армии США. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Кризис между США и Ираном будет развиваться по сценарию "неуверенной конфронтации", войны не будет, считает руководитель направления оценки страновых рисков на Ближнем Востоке экспертной компании IHS Markit Фирас Модад.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. После этого Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что у него "ограничений по работе с ядерной программой не осталось".
"Иран вернется к выполнению СВПД и обсуждению деэскалации в ядерном вопросе, только если США первыми смягчат санкции... В этих условиях вполне вероятно продолжение неуверенной конфронтации между двумя сторонами, но не начало тотальной войны. Это подтверждает и заявление Трампа, сделанное 8 января, главными темами которого стали поддержка Ираном терроризма и ядерная программа (исламской республики). Интересно, что в заявлении не упоминалась программа развития иранских ракет", - говорится в комментарии Модада для РИА Новости.
Эксперт обратил внимание, что зависимость от энергоресурсов делает США более заинтересованными в заключении договоренностей с Ираном, нежели в войне.
"Существует скрытый риск дальнейшей эскалации из-за просчетов той или иной стороны, хотя наиболее вероятным сценарием, по нашей оценке, будет контролируемая конфронтация... Страны Персидского залива, вероятно, будут давить на США с целью избежать эскалации в регионе", - сказал эксперт.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Вчера, 03:35Конфликт США и Ирана
СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
321011
Обсудить 0
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИранСШАВ мире
Рекомендуем
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Иран и США взяли передышку перед новым противостоянием, заявил эксперт
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США надо налаживать торговые отношения с Россией
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Сбитый украинский Boeing в Иране приняли за вражеский самолет
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани заявил о необходимости устранить недостатки системы ПВО
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Глава МИД Ирана назвал причиной крушения Boeing "человеческую ошибку"
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Роухани распорядился принять меры для компенсации за сбитый самолет
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
Юрий Швыткин
В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолет
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран расследует причину крушения самолета, заявил Роухани
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил отказ США обсуждать вывод войск из Ирака
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Госдуме прокомментировали признание Ирана вины в авиакатастрофе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
00:36Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Лента новостейМолния