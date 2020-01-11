Эксперт: США и Иран ждет "неуверенная конфронтация", а не война

ЛОНДОН, 11 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Кризис между США и Ираном будет развиваться по сценарию "неуверенной конфронтации", войны не будет, считает руководитель направления оценки страновых рисков на Ближнем Востоке экспертной компании IHS Markit Фирас Модад.

Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. После этого Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что у него "ограничений по работе с ядерной программой не осталось".

"Иран вернется к выполнению СВПД и обсуждению деэскалации в ядерном вопросе, только если США первыми смягчат санкции... В этих условиях вполне вероятно продолжение неуверенной конфронтации между двумя сторонами, но не начало тотальной войны. Это подтверждает и заявление Трампа, сделанное 8 января, главными темами которого стали поддержка Ираном терроризма и ядерная программа (исламской республики). Интересно, что в заявлении не упоминалась программа развития иранских ракет", - говорится в комментарии Модада для РИА Новости.

Эксперт обратил внимание, что зависимость от энергоресурсов делает США более заинтересованными в заключении договоренностей с Ираном, нежели в войне.

"Существует скрытый риск дальнейшей эскалации из-за просчетов той или иной стороны, хотя наиболее вероятным сценарием, по нашей оценке, будет контролируемая конфронтация... Страны Персидского залива, вероятно, будут давить на США с целью избежать эскалации в регионе", - сказал эксперт.