Источник: поставку двух Ил-76МД-90А перенесли на 2020 год

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Поставка двух из пяти запланированных в прошлом году военно-транспортных самолетов Поставка двух из пяти запланированных в прошлом году военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А переносится на 2020 год, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Военно-транспортной авиации поставлены только три самолета из пяти запланированных, поставка двух оставшихся перенесена на 2020 год", - сказал источник.

По его словам, задержка связана с несвоевременным поступлением необходимых комплектующих от предприятий кооперации. О каких именно комплектующих идет речь, собеседник агентства не уточнил.

В "Ильюшине" РИА Новости сообщили, что задержка была связана с незавершенностью испытаний ряда новых покупных комплектующих, используемых в составе самолетов. "Испытания на текущий момент завершены их поставщиками. Два самолета с соответствующими новыми комплектующими будут переданы заказчику в первом квартале 2020 года", - сказали в пресс-службе компании.

Ранее управляющий директор "Авиастар-СП" (входит в дивизион транспортной авиации ОАК), где производят эти самолеты, Василий Донцов сообщал, что в 2019 году планировалось передать Военно-транспортной авиации пять Ил-76МД-90А, а в 2020-м - шесть. В ноябре прошлого года он говорил, что три самолета уже передано заказчику, четвертый передан на испытания для проведения наземных отработок и заводских летных испытаний, пятый самолет находится в цехе окончательной сборки в завершающей стадии производства.

Ил-76МД-90А разработан ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.