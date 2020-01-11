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2020-01-11T07:07+0300
https://ria.ru/20200111/1563278954.html
Источник: поставку двух Ил-76МД-90А перенесли на 2020 год
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РИА Новости

Источник: поставку двух Ил-76МД-90А перенесли на 2020 год

07:06 11.01.2020 (обновлено: 07:07 11.01.2020)
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© Фото : АО "Авиастар-СП"Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А
© Фото : АО "Авиастар-СП"
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Поставка двух из пяти запланированных в прошлом году военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А переносится на 2020 год, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Военно-транспортной авиации поставлены только три самолета из пяти запланированных, поставка двух оставшихся перенесена на 2020 год", - сказал источник.
По его словам, задержка связана с несвоевременным поступлением необходимых комплектующих от предприятий кооперации. О каких именно комплектующих идет речь, собеседник агентства не уточнил.
В "Ильюшине" РИА Новости сообщили, что задержка была связана с незавершенностью испытаний ряда новых покупных комплектующих, используемых в составе самолетов. "Испытания на текущий момент завершены их поставщиками. Два самолета с соответствующими новыми комплектующими будут переданы заказчику в первом квартале 2020 года", - сказали в пресс-службе компании.
Сборка самолета ИЛ-76МД-90А в цехе окончательной сборки на Ульяновском авиационном заводе Авиастар-СП. Июнь 2016 года
14 ноября 2019, 10:27
"Ильюшин" подтвердил запуск роботизированной линии сборки Ил-76МД-90А
Ранее управляющий директор "Авиастар-СП" (входит в дивизион транспортной авиации ОАК), где производят эти самолеты, Василий Донцов сообщал, что в 2019 году планировалось передать Военно-транспортной авиации пять Ил-76МД-90А, а в 2020-м - шесть. В ноябре прошлого года он говорил, что три самолета уже передано заказчику, четвертый передан на испытания для проведения наземных отработок и заводских летных испытаний, пятый самолет находится в цехе окончательной сборки в завершающей стадии производства.
Ил-76МД-90А разработан ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.
Всего Военно-транспортная авиация законтрактовала 39 таких машин на сумму около 140 миллиардов рублей.
Самолет Ил-76МД-90А
14 ноября 2019, 09:38Новое оружие России
Минобороны в 2020 году получит шесть самолетов Ил-76МД-90А
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Ил-76МД-90АРоссияБезопасность
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