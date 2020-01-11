Роспотребнадзор объяснил, как детям следует смотреть телевизор

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор дал советы для просмотра телевизора детьми, рекомендации размещены на сайте ведомства

В частности, эксперты указали, что чаще всего взрослые не контролируют расстояние, с которого ребенок смотрит телевизор, освещение и время, проведенное около экрана.

Специалисты ведомства напомнили, что ребенок должен смотреть телевизор в присутствии родителей. Расстояние от глаз до экрана — не менее трех метров. Рекомендуется, чтобы дети до семи лет не смотрели телевизор более получаса в день. Лимит для подростков в возрасте от 11 до 18 лет — один-три часа.