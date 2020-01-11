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Роспотребнадзор объяснил, как детям следует смотреть телевизор
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РИА Новости

Роспотребнадзор объяснил, как детям следует смотреть телевизор

06:55 11.01.2020 (обновлено: 13:15 11.01.2020)
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© Fotolia / Alexandr VasilyevМальчик смотрит телевизор
Мальчик смотрит телевизор
© Fotolia / Alexandr Vasilyev
Мальчик смотрит телевизор. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор дал советы для просмотра телевизора детьми, рекомендации размещены на сайте ведомства.
В частности, эксперты указали, что чаще всего взрослые не контролируют расстояние, с которого ребенок смотрит телевизор, освещение и время, проведенное около экрана.
Специалисты ведомства напомнили, что ребенок должен смотреть телевизор в присутствии родителей. Расстояние от глаз до экрана — не менее трех метров. Рекомендуется, чтобы дети до семи лет не смотрели телевизор более получаса в день. Лимит для подростков в возрасте от 11 до 18 лет — один-три часа.
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Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно использовать мобильный телефон. Так, в тексте, размещенном на официальном сайте ведомства, говорится, что разговор не должен превышать двух минут, а минимальная пауза между звонками — не менее 15 минут. Кроме того, очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать, так как металл может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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