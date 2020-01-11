На космодроме Восточный начали сборку ракеты-носителя "Союз-2.1б"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 янв - РИА Новости. Сборку ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б" начали на космодроме Сборку ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б" начали на космодроме Восточный в Амурской области, ее старт запланирован в рамках пусковой кампании OneWeb в 2020 году, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"Специалисты филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный" совместно с РКЦ "Прогресс" приступили к подготовке составных частей ракет-носителей "Союз-2.1б". На складе блоков унифицированного технического комплекса совместным расчетом представителей предприятий ракетно-космической отрасли начаты работы по вскрытию контейнеров с блоками ракеты-носителя, снятию гермоукупорка с блоков и транспортировке в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя для сборки в пакет", - говорится в сообщении "ЦЭНКИ".

В ближайшее время специалисты приступят к электрическим проверкам на одиночных блоках, после чего начнется сборка пакета ракеты-носителя (блоков первой и второй ступени).

Специальный железнодорожный состав с блоками трех РН "Союз-2.1б", а также двух головных обтекателей для РН "Союз-2.1б" прибыл 25 декабря на станцию Ледяная, расположенную рядом с космодромом.

Составные части еще двух ракет-носителей: "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", а также головной обтекатель для РН "Союз-2.1б" прибыли на космодром в августе 2019 года и находятся в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя технического комплекса.