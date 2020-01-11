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РИА Наука
2020-01-11T05:57+0300
https://ria.ru/20200111/1563278797.html
На космодроме Восточный начали сборку ракеты-носителя "Союз-2.1б"
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РИА Новости

На космодроме Восточный начали сборку ракеты-носителя "Союз-2.1б"

05:20 11.01.2020 (обновлено: 05:57 11.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевТехнический комплекс космодрома "Восточный"
Технический комплекс космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Технический комплекс космодрома "Восточный". Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 янв - РИА Новости. Сборку ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б" начали на космодроме Восточный в Амурской области, ее старт запланирован в рамках пусковой кампании OneWeb в 2020 году, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
"Специалисты филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный" совместно с РКЦ "Прогресс" приступили к подготовке составных частей ракет-носителей "Союз-2.1б". На складе блоков унифицированного технического комплекса совместным расчетом представителей предприятий ракетно-космической отрасли начаты работы по вскрытию контейнеров с блоками ракеты-носителя, снятию гермоукупорка с блоков и транспортировке в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя для сборки в пакет", - говорится в сообщении "ЦЭНКИ".
В ближайшее время специалисты приступят к электрическим проверкам на одиночных блоках, после чего начнется сборка пакета ракеты-носителя (блоков первой и второй ступени).
Специальный железнодорожный состав с блоками трех РН "Союз-2.1б", а также двух головных обтекателей для РН "Союз-2.1б" прибыл 25 декабря на станцию Ледяная, расположенную рядом с космодромом.
Составные части еще двух ракет-носителей: "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", а также головной обтекатель для РН "Союз-2.1б" прибыли на космодром в августе 2019 года и находятся в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя технического комплекса.
РН "Союз-2.1б" изготовлена АО "РКЦ "Прогресс" (Самара) - ведущим российским предприятием по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Космодром Восточный строится в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180-ти километрах от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 квадратных километров. В 2016 году на космодроме завершено строительство объектов первой очереди, создана площадка для запуска ракет семейства "Союз". Сейчас ведется строительство второй пусковой площадки – под новую ракету семейства "Ангара". Восточный оснащен самым современным оборудованием для управления полетами космических аппаратов.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
31 декабря 2019, 19:10РИА Наука
Рогозин надеется, что рабочие на Восточном не будут голодать
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РИА НаукаВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоссия
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