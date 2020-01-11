Биография султана Омана Кабуса бен Саида

Султан Омана Кабус бен Саид аль-Саид (Qaboos bin Said Al-Said) родился 18 ноября 1940 года в городе Салала (провинция Дофар, султанат Маскат).

Он был единственным сыном султана Маската Саида бен Таймура, занявшего престол в 1932 году в результате дворцового переворота. Мать – вторая жена султана, шейха Мийзун бинт Ахмад аль-Катани аль-Маашани.

Начальное образование получил в Салале, окончил частную школу в городе Бери-Сент-Едмундс (графство Суффолк, Англия) и Королевскую военную академию в Сандхерсте (графство Беркшир, Англия). В 1962-1963 годах служил в пехотном полку на территории Западной Германии. Затем изучал деятельность местного самоуправления и вопросы администрирования в графстве Суффолк, совершил кругосветное путешествие.

В 1964 году вернулся в Салалу, а в 1965 году по приказу отца был фактически заключен под домашний арест.

23 июля 1970 года при британской поддержке совершил бескровный переворот и принял правление, заняв также посты премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел. Отрекшийся в пользу сына султан Саид бен Таймур был выслан в Бахрейн (скончался в Лондоне в 1972 году).

9 августа 1970 года Кабус бен Саид провозгласил объединение формально самостоятельного султаната Маскат и имамата Оман в султанат Оман.

Добился принятия Омана в Лигу арабских государств в сентябре 1971 года и в ООН в октябре.

В рамках курса на модернизацию Кабус бен Саид провел административную реформу, ограничив власть племенных шейхов; организовал выпуск ежедневных газет, местное радио- и телевещание; начал перевооружение армии, электрификацию, строительство дорог, больниц и школ. В 1973 году был построен международный аэропорт, через год – современный морской порт. Учредил Совет национального развития, который с 1976 года разрабатывает пятилетние экономические планы.

В 1976 году благодаря военной помощи Ирана и Великобритании был разгромлен Фронт освобождения Дофара, десять лет воевавший за отделение южной провинции от Омана.

В числе немногих арабских лидеров Кабус бен Саид поддержал египетско-израильские (Кэмп-Дэвидские) соглашения 1978 года. В 1985 году заключил с США соглашение о военном сотрудничестве, во время войны в Персидском заливе 1991 года военно-воздушные базы на территории Омана использовались силами антииракской коалиции.

В ноябре 1996 года первым из аравийских монархов ввел конституцию, определяющую полномочия султана и права подданных, и учредил совещательный орган – Совет Омана.

В 2001 году закончилось строительство мечети султана Кабуса в Маскате, полностью оплаченное монархом. Мечеть является третьей по величине в мире, может одновременно вместить 20 тысяч молящихся, знаменита цельным персидским ковром ручной работы размером 60 на 70 метров.

День рождения султана, 18 ноября, отмечается как государственный праздник.

Кабус бен Саид был женат на Саиде Навваль бинт Тарик аль-Саид (известна как Камила, 1951 года рождения), младшей дочери брата отца, экс-премьера султаната. Прямых наследников нет.

10 января 2020 года стало известно, что султан скончался после продолжительной болезни.