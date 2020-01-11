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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-11T05:01+0300
https://ria.ru/20200111/1563278698.html
Певица Юта выступила для российских военных в Сирии
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РИА Новости

Певица Юта выступила для российских военных в Сирии

05:01 11.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Юта
Певица Юта
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Юта. Архивное фото
ХАСЕКЕ (Сирия), 11 янв – РИА Новости. Певица Юта выступила для российских военных в авиационной комендатуре в населенном пункте Митрас сирийской провинции Хасеке.
Она исполнила свои композиции и военные песни, концерт был приурочен к Рождеству.
"Если ты можешь поддержать людей, которые служат здесь, ты просто обязан это сделать. Я получила такое колоссальное количество любви от ребят… Очень классно, очень почетно приехать домой, рассказать сыну, например", - рассказала журналистам после концерта певица.
Военнослужащие опорного пункта в Митрасе ежедневно патрулируют окрестные населенные пункты и наблюдают за обстановкой вдоль границы с Турцией. Два месяца назад этот пункт покинули военные США.
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