Певица Юта выступила для российских военных в Сирии

ХАСЕКЕ (Сирия), 11 янв – РИА Новости. Певица Юта выступила для российских военных в авиационной комендатуре в населенном пункте Митрас сирийской провинции Хасеке.
Она исполнила свои композиции и военные песни, концерт был приурочен к Рождеству.
"Если ты можешь поддержать людей, которые служат здесь, ты просто обязан это сделать. Я получила такое колоссальное количество любви от ребят… Очень классно, очень почетно приехать домой, рассказать сыну, например", - рассказала журналистам после концерта певица.
Военнослужащие опорного пункта в Митрасе ежедневно патрулируют окрестные населенные пункты и наблюдают за обстановкой вдоль границы с Турцией. Два месяца назад этот пункт покинули военные США.