Украинский эксперт заявил, что у России "нет надводного флота"

К 2017 году в его состав вошли более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, подводные лодки проекта 636.3, обновился парк летательных аппаратов. Поэтапное обновление всех составляющих Черноморского флота продолжает осуществляться.