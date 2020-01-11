Украинский эксперт заявил, что у России "нет надводного флота"

По утверждению Романюка, Черноморский флот пребывает в "крайне плачевном" состоянии. "Поэтому говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола", – заявил он.
15 ноября 2019, 02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
Черноморский флот – оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота России на Черном море, является средством обеспечения военной безопасности России на юге страны. Для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск.
К 2017 году в его состав вошли более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, подводные лодки проекта 636.3, обновился парк летательных аппаратов. Поэтапное обновление всех составляющих Черноморского флота продолжает осуществляться.
В настоящее время на вооружении ВМС Турции находятся 16 фрегатов, 10 корветов и 12 подводных лодок, при этом лишь часть флота действует в Черном море. В составе ВМС Румынии имеется три фрегата и четыре корвета. В украинском флоте из крупных кораблей боеспособным остается лишь фрегат "Гетман Сагайдачный", подводных лодок у Киева нет.
18 ноября 2019, 08:00"Приму крейсер в подарок". Какие проблемы Киев создаст на Черном море