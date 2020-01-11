СМИ: ушедший в отставку глава Boeing не получит "золотой парашют"

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ушедший в отставку глава корпорации Boeing Ушедший в отставку глава корпорации Boeing Деннис Мюленбург не получит выходное пособие в размере 39 миллионов долларов, как сообщалось ранее, однако при нем останутся его акции, опционы и другие активы на десятки миллионов долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы компании.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники в компании сообщал, что "золотой парашют", как называют выходное пособие для топ-менеджеров, в случае Мюленбурга может составить компенсацию в размере 39 миллионов долларов, не считая опциона на акции. Некоторые источники заявляли, что сумма компенсации может быть еще выше. Телеканал отмечал, что таким образом выплаты Мюленбургу в 270 раз превысят компенсации родственникам жертв двух авиакатастроф самолетов Boeing, произошедших в течение последнего года.

Согласно документам компании, Мюленбург сможет сохранить часть активов, которые он накопил за 30 лет работы в Boeing. Отмечается, что стоимость его активов на момент закрытия биржи в четверг составила 29,4 миллиона долларов. Ему также принадлежат акции, которые оцениваются еще в 4,3 миллиона долларов, а также пенсионные и другие компенсационные отчисления стоимостью 28,5 миллиона.

Кроме прочего, он также имеет право на использование других опционов на покупку дополнительных 72,9 тысячи акций стоимостью 24 миллиона долларов, за которые он должен будет заплатить только 5,5 миллиона.