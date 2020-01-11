Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пресс-служба президента Абхазии Пресс-служба президента Абхазии Рауля Хаджимбы в ночь на субботу убрала с главной страницы сайта его обращение к нации, которое было записано сразу после выборов президента, а в пятницу вновь появилось на главной странице, поскольку, по утверждению пресс-службы, "не утратило своей актуальности".

В пятницу вечером на фоне решения Верховного суда Абхазии, который постановил отменить итоги предыдущих выборов президента и назначить новые, на главной странице сайта Хаджимбы появилось его обращение к нации, где он заявляет, что все споры и разногласия вокруг результатов выборов будут отрегулированы мирным и правовым путем. В пресс-службе президента пояснили, что обращение было вновь опубликовано, поскольку не утратило своей актуальности.

В ночь на субботу этот ролик убрали с главной страницы, но его можно посмотреть в разделе "медиа".