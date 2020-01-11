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Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
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РИА Новости

Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение

04:16 11.01.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пресс-служба президента Абхазии Рауля Хаджимбы в ночь на субботу убрала с главной страницы сайта его обращение к нации, которое было записано сразу после выборов президента, а в пятницу вновь появилось на главной странице, поскольку, по утверждению пресс-службы, "не утратило своей актуальности".
В пятницу вечером на фоне решения Верховного суда Абхазии, который постановил отменить итоги предыдущих выборов президента и назначить новые, на главной странице сайта Хаджимбы появилось его обращение к нации, где он заявляет, что все споры и разногласия вокруг результатов выборов будут отрегулированы мирным и правовым путем. В пресс-службе президента пояснили, что обращение было вновь опубликовано, поскольку не утратило своей актуальности.
В ночь на субботу этот ролик убрали с главной страницы, но его можно посмотреть в разделе "медиа".
В сентябре 2019 года в Абхазии прошел второй тур выборов президента. Победил занимавший пост главы государства Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент – председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - получил 46,19%. Позднее оппозиция заявила, что Хаджимба должен был набрать не просто больше Квицинии, а больше, чем сумма голосов, поданных за Квицинию и "против всех".
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