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Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
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РИА Новости

Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро

04:08 11.01.2020 (обновлено: 04:09 11.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ЛОНДОН, 11 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Ситуация на борту потерпевшего крушение под Тегераном украинского Boeing развивалась настолько стремительно, что пилоты не успели сообщить о происходящем диспетчерам, считает британский эксперт, профессор университета Крэнфилда в области безопасности и расследования авиапроисшествий Грэм Брэйтуэйт.
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность. Изначально иранские власти заявили, что причиной аварии стало возгорание двигателя, после которого пилоты пытались развернуть самолет обратно в аэропорт. При этом отмечалось, что экипаж не сообщал на землю о каких-либо неисправностях и проблемах.
"Это говорит о том, что то, что произошло, развивалось крайне быстро. Приоритеты экипажа - это "пилотировать, ориентироваться (в пространстве) и коммуницировать", и именно таков их порядок. Иными словами, их приоритет: управлять самолетом и определить место возможной посадки. Только после этого у них есть возможность поговорить с диспетчерским центром. Само по себе это не укажет на причину произошедшего, но может говорить о том, что ситуация развивалась мгновенно или очень быстро", - сказал профессор РИА Новости.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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По его словам, обычный отказ двигателя на украинском Boeing едва ли мог привести к аварии, особенно если учитывать, что самолет был относительно новым. Брэйтуэйт напомнил, что Boeing 737NG - распространенный самолет, имеющий отличные показатели надежности, и в настоящее время эксплуатируется около семи тысяч таких машин.
"Даже если возникает неисправность двигателя, то его корпус спроектирован так, чтобы удержать внутри возможные обломки. В исключительно редком случае - когда возникает не ограниченный отказ, - крайне маловероятно, что это может привести к остановке другого двигателя или полной потере тяги", - сказал британский эксперт.
Следователи, отметил он, определенно, изучат такой сценарий и постараются найти свидетельства, доказывающие, что он невозможен.
"Иными словами, они будут предполагать, что такое возможно и будут искать доказательства для того, чтобы это исключить. Это более надежный метод, чем поиск доказательств в пользу какой-то теории, так как последнее может привести к тому, что люди могут упустить из вида противоречащие свидетельства, или сделают упрощенный вывод на основе частичных доказательств", - сказал эксперт.
Вечером в пятницу Служба безопасности Украины заявила, что рассматривает две приоритетные версии причин авиакатастрофы Boeing в Иране - попадание ракеты и теракт.
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