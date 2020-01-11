Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке

ЛОНДОН, 11 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Распространенное видео о Распространенное видео о крушении украинского Boeing под Тегераном пока не может служить доказательством одной из версий случившегося - перед тем как делать выводы, необходимо проанализировать весь комплекс свидетельств, заявил РИА Новости британский эксперт, профессор университета Крэнфилда в области безопасности и расследования авиапроисшествий Грэм Брэйтуэйт.

Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность. Газета New York Times в пятницу опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет.

"Мы учим специалистов по расследованию авиапроисшествий проверять, проверять и еще раз проверять все, чтобы установить достоверность любого источника доказательств. Затем они (следователи) должны провести кросс-проверку и подтвердить факт сопоставлением с другими источниками доказательств. С этим видео мы хотели бы проверить время (снятого происшествия) и местоположение для того, чтобы убедиться в том, что это (видеозапись) не подделка", - сказал эксперт.

"В прошлом были случаи, когда с помощью фотографий или даже видео после происшествий осуществлялись манипуляции. Но сравнение (данных с видео) с другими источниками доказательств поможет раскрыть правду", - добавил ученый.

Он отметил, что данная катастрофа необычна, так как произошла с достаточно надежным самолетом, и проблема, приведшая к аварии, была "внезапной и катастрофической".

"Работая в области расследования авиапроисшествий более 20 лет, я не делаю заведомых выводов об авариях... Это (обстоятельства крушения украинского Boeing) должно ограничить количество возможных версий, но только тщательный анализ свидетельств поможет установить, что именно произошло", - отметил профессор.

Одним из главных источников объективных данных для следствия станут бортовые самописцы. Однако при их расшифровке все будет зависеть от того, работали ли они весь период полета до столкновения с землей.

"Свидетельства можно получить от бортовых регистраторов, они работают, пока на них подается питание. Но может случиться так, что, даже если они не повреждены при ударе об землю, то расскажут нам о случившемся крайне мало - они будут показывать, что на борту все было хорошо до момента отключения питания. Сами обломки самолета, их расположение, а также патологоанатомическая экспертиза тел погибших могут рассказать гораздо больше о том, что случилось", - сказал Брэйтуэйт.

Отвечая на вопрос о том, могла ли катастрофа стать следствием ненадлежащего наземного обслуживания самолета в аэропорту Тегерана, профессор рассказал, что такую версию следователи также рассмотрят.

"Это то, что будет рассматриваться. Должна быть запись о том, как обслуживался самолет в аэропорту, и ответ на этот вопрос будет быстрым. Но трудно представить, что наземное обслуживание могло бы привести к такому катастрофическим исходу", - сказал британский эксперт.