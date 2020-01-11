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Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
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РИА Новости

Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции

03:41 11.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
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СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Здание администрации президента Абхазии остается под контролем оппозиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На входе в здание сейчас находится несколько десятков сторонников оппозиции и их автомобили. Они радостно обсуждают последние известия.
В самом здании оппозиционеры занимают несколько кабинетов, в них горит свет. Сторонники оппозиции перемещаются по зданию, устраиваются на ночлег. В то же время во многих кабинетах можно наблюдать разгром и беспорядок - вещи чиновников раскиданы, мебель перевернута. Несколько окон в здании разбиты, под окнами валяется мусор, пустые бутылки из-под воды.
Председатель политической партии "Единая Абхазия" (входящей в Блок оппозиционных сил - ред.) Сергей Шамба заявил Sputnik-Абхазия, что протестующие не покинут здание администрации, пока президент Рауль Хаджимба не сложит полномочия.
Между тем в стане сторонников оппозиции царит праздничное настроение, некоторые из них разбрелись по кафе на набережной Сухума, чтобы отметить свою победу в суде. Лидер оппозиции Аслан Бжания в окружении охраны из полутора десятков крепких молодых людей приехал в гостиницу "Леон", где ведет переговоры с союзниками о дальнейших действиях.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением и намерены их опротестовать в Верховном президиуме Верховного суда.
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