Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Здание администрации президента Здание администрации президента Абхазии остается под контролем оппозиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

На входе в здание сейчас находится несколько десятков сторонников оппозиции и их автомобили. Они радостно обсуждают последние известия.

В самом здании оппозиционеры занимают несколько кабинетов, в них горит свет. Сторонники оппозиции перемещаются по зданию, устраиваются на ночлег. В то же время во многих кабинетах можно наблюдать разгром и беспорядок - вещи чиновников раскиданы, мебель перевернута. Несколько окон в здании разбиты, под окнами валяется мусор, пустые бутылки из-под воды.

Председатель политической партии "Единая Абхазия" (входящей в Блок оппозиционных сил - ред.) Сергей Шамба заявил Sputnik-Абхазия, что протестующие не покинут здание администрации, пока президент Рауль Хаджимба не сложит полномочия.

Между тем в стане сторонников оппозиции царит праздничное настроение, некоторые из них разбрелись по кафе на набережной Сухума, чтобы отметить свою победу в суде. Лидер оппозиции Аслан Бжания в окружении охраны из полутора десятков крепких молодых людей приехал в гостиницу "Леон", где ведет переговоры с союзниками о дальнейших действиях.