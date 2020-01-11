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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-11T03:35+0300
https://ria.ru/20200111/1563278294.html
СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
https://cdn22.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_c58d66cfe230fb70b7fe13b3fbd44c46.jpg
РИА Новости

СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке

03:35 11.01.2020
257
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Датские военные получили предупреждение о готовящихся атаках Ирана на военные базы в Ираке за шесть часов, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее сообщалось, что Ирак заранее предупредил Соединенные Штаты о том, какие базы подвергнутся нападению со стороны Ирана, получив соответствующую информацию от Тегерана.
Министр обороны Дании Трине Брамсен подтвердила тот факт, что правительство страны получило уведомление об угрозе нападения. Однако министр не уточнила, от кого именно и когда Дания получила такое уведомление.
"Такое предупреждение означало, что военное руководство могло использовать это время для того, чтобы предпринять необходимые меры по обеспечению безопасности", - заявила министр.
Брамсен также отметила, что датские военные не пострадали благодаря их "мудрости и своевременности действий".
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Соединенными Штатами генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеДанияИракИранСШАВ мире
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