СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Датские военные получили предупреждение о готовящихся атаках Датские военные получили предупреждение о готовящихся атаках Ирана на военные базы в Ираке за шесть часов, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее сообщалось, что Ирак заранее предупредил Соединенные Штаты о том, какие базы подвергнутся нападению со стороны Ирана, получив соответствующую информацию от Тегерана.

Министр обороны Дании Трине Брамсен подтвердила тот факт, что правительство страны получило уведомление об угрозе нападения. Однако министр не уточнила, от кого именно и когда Дания получила такое уведомление.

"Такое предупреждение означало, что военное руководство могло использовать это время для того, чтобы предпринять необходимые меры по обеспечению безопасности", - заявила министр.

Брамсен также отметила, что датские военные не пострадали благодаря их "мудрости и своевременности действий".