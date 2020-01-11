Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Защитить своих детей в Защитить своих детей в интернете родители могут, рассказав, какой информацией можно делиться в Сети, отслеживая потребляемый ими контент и напоминая базовые правила, например, часто менять пароль и обновлять смартфон, рассказал РИА Новости глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

"Что можно порекомендовать родителям, чтобы быть уверенным, что их ребенок надежно защищен в киберпространстве? Контролируйте доступ к личной информации: расскажите ребенку, какой информацией нельзя делиться в Сети. Важно, чтобы ребенок осознавал, что вся информация, которая попадает в Сеть, остается там навсегда", - считает Федоров.

По его словам, если ребенок разрешает смотреть родителям в его смартфон, то можно настроить в мессенджерах, (например, в WhatsApp), чтобы только контакты ребенка могли видеть изображение и статус его профиля, когда он находится в Сети. Также стоит включить сквозное шифрование, чтобы киберпреступники не смогли получить доступ к сообщениям и конфиденциальной информации. Важно помнить, что это работает, только если все участники переписки включают шифрование, поэтому напомните родителям одноклассников об этой функции", - добавил эксперт.

Федоров также советует родителям следить за потребляемым ребенком контентом, например, скачивать приложения из категории "для всей семьи" или "для детей": их проверяют не только на контент, но и всплывающие рекламные объявления. Кроме того, приложения из этой категории запрашивают разрешение родителей, если дети нажимают ссылки на внешние сайты или хотят совершить покупки в приложении.

Родители также могут отслеживать, с кем ребенок общается в Сети и в каком он настроении после этого. "Сегодня остро стоит тема кибербуллинга, которую следует открыто обсуждать с детьми. Злоумышленники используют неуверенность жертвы, чтобы унизить ее. Иногда поводом для насмешек может стать слишком личная фотография или видео с ребенком", - пояснил он.