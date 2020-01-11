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Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
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РИА Новости

Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику

03:21 11.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Листы с денежными купюрами. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Блогер Наталья Мишина, собравшая полтора миллиона рублей для мальчика из Алтайского края, который оплатил ей проезд в автобусе, пожаловалась на критику своего поступка. Об этом Мишина рассказала в Instagram.
Случай произошел в городе Камень-на-Оби. Во время поездки на автобусе сын Мишиной начал капризничать, и женщина не могла заплатить за проезд. Когда она все же попыталась купить билет, то выяснилось, что за нее это уже сделал другой пассажир - ученик седьмого класса, которого воспитывает мать-одиночка. Мишина решила помочь мальчику и объявила в инстаграме сбор денег. За сутки в акции поучаствовали более двух тысяч человек, в результате удалось собрать полтора миллиона рублей.
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"Мне больно все это читать. Людям не нравится, что я подарила чудо мальчику, а не "действительно нуждающимся", - написала блогер, сопроводив пост снимком сообщения с критикой в свой адрес.
По словам Мишиной, недоброжелателям также не нравится, что она прокомментировала ситуацию со сбором средств СМИ.
"Хочется собрать в кучу эти сообщения и ответить: вы вообще кем себя возомнили, что можете судить, кто достоин чуда. И как участникам события вести себя", - отметила женщина.
Блогер добавила, что не позиционирует себя как "святую". "Но и вы не господь Бог, чтобы указывать, как правильно творить чудеса", - заключила она.
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Камень-на-ОбиАлтайский крайОбщество
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