Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Блогер Наталья Мишина, собравшая полтора миллиона рублей для мальчика из Блогер Наталья Мишина, собравшая полтора миллиона рублей для мальчика из Алтайского края , который оплатил ей проезд в автобусе, пожаловалась на критику своего поступка. Об этом Мишина рассказала в Instagram

Случай произошел в городе Камень-на-Оби . Во время поездки на автобусе сын Мишиной начал капризничать, и женщина не могла заплатить за проезд. Когда она все же попыталась купить билет, то выяснилось, что за нее это уже сделал другой пассажир - ученик седьмого класса, которого воспитывает мать-одиночка. Мишина решила помочь мальчику и объявила в инстаграме сбор денег. За сутки в акции поучаствовали более двух тысяч человек, в результате удалось собрать полтора миллиона рублей.

"Мне больно все это читать. Людям не нравится, что я подарила чудо мальчику, а не "действительно нуждающимся", - написала блогер, сопроводив пост снимком сообщения с критикой в свой адрес.

По словам Мишиной, недоброжелателям также не нравится, что она прокомментировала ситуацию со сбором средств СМИ.

"Хочется собрать в кучу эти сообщения и ответить: вы вообще кем себя возомнили, что можете судить, кто достоин чуда. И как участникам события вести себя", - отметила женщина.