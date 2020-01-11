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В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
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РИА Новости

В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам

03:20 11.01.2020
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© ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова Детеныш амурского тигра в национальном парке "Земля леопарда"
Детеныш амурского тигра в национальном парке Земля леопарда
© ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова
Детеныш амурского тигра в национальном парке "Земля леопарда". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 янв - РИА Новости. Специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморье впервые за три года проводят тропление на снегу для изучения взаимоотношений редких амурских тигров и дальневосточных леопардов, сообщил РИА Новости в День заповедников и нацпарков представитель ФГБУ "Земля леопарда".
Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Именно в этот день в 1917 году был образован первый в стране государственный заповедник – Баргузинский, что явилось точкой отсчета истории всей заповедной системы России.
Тропление на снегу – способ изучения диких животных, в рамках которого регистрируются все виды активности зверя по ходу его передвижения. Во время исследования внимание уделяется особенностям найденных следов, местам меток и ночевкам диких кошек. Кроме того, подсчитываются следы копытных – кормовой базы хищников. Ученые идут по следу тигра и леопарда, стараясь при этом выдерживать определенную дистанцию со зверем, чтобы не допустить личной встречи.
"Если в сезоне 2017-2018 года еще проводились маршрутные учеты, то тропление проводится на "Земле леопарда" и в заповеднике "Кедровая падь" (входит в состав ФГБУ) впервые за три зимы", - сказал собеседник агентства.
Амурский тигр
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По его словам, это связано с малым количеством снега в предыдущие годы. Главная цель тропления в этом году - анализ взаимодействия амурских тигров и дальневосточных леопардов по добыче: насколько возможно пересечение этих хищников у места трапезы - давленки, также ученые будут наблюдать рацион кошек и характер добычи.
"В первый день тропления специалисты зафиксировали взрослого самца амурского тигра, который ходил по долине реки Кедровая в заповеднике "Кедровая падь", он покинул ее, поднявшись на Сухореченский перевал. Давленок зафиксировано не было", - отметил собеседник.
Он уточнил, что тропление в отличие от фотоловушек дает детальную последовательную информацию о поведении хищников и оценку их жертв. Тропление позволяет найти давленки, которые важны для понимания того, на кого охотятся кошки.
"В планах - работы на юге нацпарка, ближе к границе в КНДР, там, в частности, планируется исследовать следы копытных. Это один из способов изучения их плотности помимо авиаучетов, которые прошли в декабре", - отметил представитель нацпарка.
"Земля леопарда" - место обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
Снимок с фотоловушки в национальном парке Земля леопарда в Приморье
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Национальный парк "Земля леопарда"РоссияПриморский крайОбщество
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