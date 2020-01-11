В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам

ВЛАДИВОСТОК, 11 янв - РИА Новости. Специалисты нацпарка " Специалисты нацпарка " Земля леопарда " в Приморье впервые за три года проводят тропление на снегу для изучения взаимоотношений редких амурских тигров и дальневосточных леопардов, сообщил РИА Новости в День заповедников и нацпарков представитель ФГБУ "Земля леопарда".

Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Именно в этот день в 1917 году был образован первый в стране государственный заповедник – Баргузинский, что явилось точкой отсчета истории всей заповедной системы России.

Тропление на снегу – способ изучения диких животных, в рамках которого регистрируются все виды активности зверя по ходу его передвижения. Во время исследования внимание уделяется особенностям найденных следов, местам меток и ночевкам диких кошек. Кроме того, подсчитываются следы копытных – кормовой базы хищников. Ученые идут по следу тигра и леопарда, стараясь при этом выдерживать определенную дистанцию со зверем, чтобы не допустить личной встречи.

"Если в сезоне 2017-2018 года еще проводились маршрутные учеты, то тропление проводится на "Земле леопарда" и в заповеднике "Кедровая падь" (входит в состав ФГБУ) впервые за три зимы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это связано с малым количеством снега в предыдущие годы. Главная цель тропления в этом году - анализ взаимодействия амурских тигров и дальневосточных леопардов по добыче: насколько возможно пересечение этих хищников у места трапезы - давленки, также ученые будут наблюдать рацион кошек и характер добычи.

"В первый день тропления специалисты зафиксировали взрослого самца амурского тигра, который ходил по долине реки Кедровая в заповеднике "Кедровая падь", он покинул ее, поднявшись на Сухореченский перевал. Давленок зафиксировано не было", - отметил собеседник.

Он уточнил, что тропление в отличие от фотоловушек дает детальную последовательную информацию о поведении хищников и оценку их жертв. Тропление позволяет найти давленки, которые важны для понимания того, на кого охотятся кошки.

"В планах - работы на юге нацпарка, ближе к границе в КНДР, там, в частности, планируется исследовать следы копытных. Это один из способов изучения их плотности помимо авиаучетов, которые прошли в декабре", - отметил представитель нацпарка.