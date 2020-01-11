Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россияне в новогодние праздники отдали предпочтение интернет-трафику, при этом количество голосовых вызовов незначительно уменьшилось, об этом сообщили опрошенные РИА Новости операторы сотовой связи.

"Объем интернет-трафика в первые выходные и праздничные дни 2020 года вновь превысил прошлогодний показатель. Среднесуточный объем использования мобильного интернета с 1 по 8 января вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил более 8,3 миллиона гигабайт. Количество звонков в первый час Нового года было на 3% меньше количества звонков в час наибольшей загрузки в рамках рабочей недели", - сообщили в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн").

Как отметили в пресс-службе Tele2, в первый час нового года объем потребленного абонентами Tele2 интернет-трафика по России вырос более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. "Лидерами по потреблению дата-услуг стали Московский регион, Северо-Запад и Дальний Восток. В столичном регионе дата-трафик в первый час года показал рост в 2,6 раза", - уточнили в компании.

Лидерство по потреблению интернет-трафика в столичном регионе подтвердили и в пресс-службе МТС. "Всего с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года абоненты МТС в московском регионе использовали более 20 петабайт мобильного интернета, что в 1,6 раз больше, чем в прошлом году. Объем фиксированного интернет-трафика вырос на 35% и составил 69 петабайт, что в 3,5 раза больше объема информации, обрабатываемой Google ежедневно по всему миру", - пояснили в компании.

Аналитики оператора также отметили, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января мобильный интернет-трафик в сети МТС в Москве и столичной области вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив за первые сутки 2020 года 2,1 петабайта.