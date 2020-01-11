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Новый год—2020
2020-01-11T03:15+0300
https://ria.ru/20200111/1563278121.html
Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
https://cdn23.img.ria.ru/images/99790/00/997900065_0:114:2184:1343_1036x0_80_0_0_c577f7de56baa62e8f26e14c56c90fd8.jpg
РИА Новости

Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год

03:15 11.01.2020
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© Fotolia / StudioPortoSabbiaВызов
Вызов
© Fotolia / StudioPortoSabbia
Вызов. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россияне в новогодние праздники отдали предпочтение интернет-трафику, при этом количество голосовых вызовов незначительно уменьшилось, об этом сообщили опрошенные РИА Новости операторы сотовой связи.
"Объем интернет-трафика в первые выходные и праздничные дни 2020 года вновь превысил прошлогодний показатель. Среднесуточный объем использования мобильного интернета с 1 по 8 января вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил более 8,3 миллиона гигабайт. Количество звонков в первый час Нового года было на 3% меньше количества звонков в час наибольшей загрузки в рамках рабочей недели", - сообщили в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн").
Как отметили в пресс-службе Tele2, в первый час нового года объем потребленного абонентами Tele2 интернет-трафика по России вырос более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. "Лидерами по потреблению дата-услуг стали Московский регион, Северо-Запад и Дальний Восток. В столичном регионе дата-трафик в первый час года показал рост в 2,6 раза", - уточнили в компании.
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Лидерство по потреблению интернет-трафика в столичном регионе подтвердили и в пресс-службе МТС. "Всего с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года абоненты МТС в московском регионе использовали более 20 петабайт мобильного интернета, что в 1,6 раз больше, чем в прошлом году. Объем фиксированного интернет-трафика вырос на 35% и составил 69 петабайт, что в 3,5 раза больше объема информации, обрабатываемой Google ежедневно по всему миру", - пояснили в компании.
Аналитики оператора также отметили, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января мобильный интернет-трафик в сети МТС в Москве и столичной области вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив за первые сутки 2020 года 2,1 петабайта.
По данным пресс-службы "Мегафона", кроме друзей и родственников в России, абоненты оператора поздравляли близких в 106 странах мира. "Самыми популярными странами стали Беларусь, Финляндия, ОАЭ, Испания, Италия, Таиланд, Эстония, Турция, Германия, Франция, Украина, Чехия. На эти страны пришлось 60% всего мобильного трафика в роуминге. Самым популярным мобильным приложением у отдыхающих стал Instagram - 21% трафика в международном роуминге. На YouTube пришлось 10% трафика, на WhatsApp и "ВКонтакте" - по 5%", - прокомментировали в компании.
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