ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Президент Абхазии Рауль Хаджимба должен исполнять свои обязанности вплоть до новых выборов, заявил сотрудник ЦИК Абхазии Гиви Габния, представлявший интересы комиссии в Верховном суде республики.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Пресс-служба президента Абхазии Рауля Хаджимбы заявила, что такое решение Кассационной коллегии ВС является незаконным и будет обжаловано.

По мнению Габнии, пока не будут проведены очередные выборы, исполняющим обязанности президента, согласно закону, остается Рауль Хаджимба.

"В соответствии с решением кассационной коллегии, а оно сейчас является главным, исполняющий обязанности президента - Рауль Хаджимба", - заявил Габния журналистам.

В то же время абхазская оппозиция требует немедленной отставки Хаджимбы, опасаясь, что он будет использовать административный ресурс для победы на повторных выборах. В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.