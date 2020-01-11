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ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
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РИА Новости

ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов

03:09 11.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Архивное фото
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба должен исполнять свои обязанности вплоть до новых выборов, заявил сотрудник ЦИК Абхазии Гиви Габния, представлявший интересы комиссии в Верховном суде республики.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Пресс-служба президента Абхазии Рауля Хаджимбы заявила, что такое решение Кассационной коллегии ВС является незаконным и будет обжаловано.
По мнению Габнии, пока не будут проведены очередные выборы, исполняющим обязанности президента, согласно закону, остается Рауль Хаджимба.
"В соответствии с решением кассационной коллегии, а оно сейчас является главным, исполняющий обязанности президента - Рауль Хаджимба", - заявил Габния журналистам.
В то же время абхазская оппозиция требует немедленной отставки Хаджимбы, опасаясь, что он будет использовать административный ресурс для победы на повторных выборах. В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
В сентябре 2019 года в Абхазии прошел второй тур выборов президента. Победил занимавший пост главы государства Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент – председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - получил 46,19%. Позднее оппозиция заявила, что Хаджимба должен был набрать не просто больше Квицинии, а больше, чем сумма голосов, поданных за Квицинию и "против всех".
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